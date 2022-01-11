В новогодние праздники Татарстан посетили 140 тысяч туристов

В минувшие новогодние праздники Татарстан принял 140 тысяч гостей. В этот период на территории республики работали 308 гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха. Например, с 2 по 9 января загрузка отелей составила 90%. Об этом рассказали в Государственном комитете РТ по туризму.

Большим спросом среди гостей и жителей республики пользуется путешествие в резиденцию татарстанского Деда Мороза — Кыш Бабая в селе Новый Кырлай Арского района. В праздничные дни ее посетили 3 тысячи человек.

Фото: Максим Платонов

Также самыми популярными экскурсиями стали «Новогодние елки Казани» и путешествие на остров-град Свияжск. Кроме того, гостей и жителей РТ интересовало посещение Раифского монастыря на Рождество.

В минувшие новогодние праздники жители Казани активно путешествовали по городам России, а также летали за границу. Например, чаще всего казанцы отправлялись в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Дубай и Анталью.

Диана Жиленкова