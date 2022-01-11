В новогодние праздники аэропорт Казани обслужил более 105 тысяч пассажиров — это много или мало?

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в международном аэропорту Казани обслужили 105 210 пассажиров. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, всего в столицу Татарстана прилетело и улетело 470 рейсов.

Так, 78 492 пассажира воспользовались внутренними рейсами. Самыми популярными направлениями стали Москва (39 814 пассажиров), Сочи (8 456), Краснодар (2 172), Симферополь (1 748) и Минеральные Воды (1 508).

На международных рейсах обслужено 26 718 пассажиров, что почти в 3 раза больше (на 194,3%) аналогичного периода 2020—2021 годов. Наибольшим спросом пользовались рейсы в Хургаду (5 203), Шарм-эль-Шейх (4 852), Стамбул — (4 424), Дубай — (2 101) и Анталью — (2 051).

Фото: Максим Платонов

105 210 человек в аэропорту Казани в новогодние праздники — это:

На 26 794 пассажира больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в казанском аэропорту обслужили 78 476 человек.

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в казанском аэропорту обслужили 78 476 человек. На 33 837 пассажиров больше , чем в допандемийный период — с 31 декабря 2019-го по 8 января 2020-го через аэропорт столицы Татарстана прошли 71 373 человека.

, чем в допандемийный период — с 31 декабря 2019-го по 8 января 2020-го через аэропорт столицы Татарстана прошли 71 373 человека. Более чем в два раза больше пассажиропотока аэропорта Анапы в эти новогодние праздники — с 25 декабря по 9 января воздушная гавань обслужила 53,6 тыс. пассажиров.

пассажиропотока аэропорта Анапы в эти новогодние праздники — с 25 декабря по 9 января воздушная гавань обслужила 53,6 тыс. пассажиров. Почти в четыре раза меньше новогоднего пассажиропотока аэропорта Сочи — 412 947 пассажиров. Это является рекордом.

новогоднего пассажиропотока аэропорта Сочи — 412 947 пассажиров. Это является рекордом. Примерно столько же человек обслужил международный аэропорт Симферополя в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года — 103,5 тысячи пассажиров.

обслужил международный аэропорт Симферополя в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года — 103,5 тысячи пассажиров. В 7,55 раза меньше пассажиропотока московского Домодедово — в период с 30 декабря 2021-го по 9 января 2022 года там обслужили 793 тысячи человек.

пассажиропотока московского Домодедово — в период с 30 декабря 2021-го по 9 января 2022 года там обслужили 793 тысячи человек. И в 13 раз ниже пассажиропотока Шереметьево в эти новогодние праздники — 1,385 миллиона человек.

Дарья Пинегина