В Казахстане завершилась основная миссия ОДКБ — Токаев объявил о реформах в стране

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска начнут выводить из республики через два дня. Процесс завершится в течение десяти дней.



Токаев заявил, что попытка государственного переворота, которая была тщательно спланирована, в Казахстане не удалась. На сегодняшний день ситуация во всех регионах страны оценивается как стабильная.

Вместе с этим Токаев объявил о ряде реформ в Казахстане. В стране планируется изменить систему государственного управления: президент обратил внимание на низкую эффективность диалога чиновников с гражданами и тотальную бюрократию.

При этом численность госаппарта изменять не станут — Токаев назвал ее оптимальной. Вместе с этим он ввел в Казахстане мораторий на повышение зарплаты министрам, главам регионов и депутатам. Он будет действовать пять лет.

Кроме того, в ближайшие месяцы в Казахстане примут программу по повышению доходов населения. Также по поручению Токаева планируется учредить социальный общественный фонд, в том числе для помощи детям, пишет RT.

Новый пакет политических реформ в Казахстане Токаев намерен презентовать в ходе послания к народу. Оно назначено на сентябрь.

Фото: kremlin.ru



Напомним, ОДКБ приняла решение направить миротворческие силы в Казахстан 5 января — в стране развернулись массовые беспорядки. Токаев в связи с ситуацией попросил лидеров Организации Договора о коллективной безопасности оказать содействие республике в преодолении «террористической угрозы».



Беспорядки в Казахстане начались практически с начала 2022 года. 2 января в некоторых регионах страны прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей).

Затем последовала отставка правительства Казахстана, введение режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Токаев также возглавил Совет безопасности, председателем которого был экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



Татьяна Демина