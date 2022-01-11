Новости бизнеса

09:58 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В центре Казани закрывается ресторан Twin Peaks

09:30, 11.01.2022
В центре Казани закрывается ресторан Twin Peaks
Фото: google.com / Ivan Ratnikov

В Казани закрывается ресторан американской кухни Twin Peaks на улице Баумана, об этом сообщается в официальном аккаунте заведения в Instagram.

В пятницу, 14 января, ресторан проведет вечеринку по случаю своего дня рождения. Уже 15 января прежняя команда примет посетителей в новом заведении с новой концепцией.

«Реальное время» рассказывало, как рестораны и отели Казани пережили новогодние каникулы.

Маргарита Головатенко
БизнесОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок