В центре Казани закрывается ресторан Twin Peaks

Фото: google.com / Ivan Ratnikov

В Казани закрывается ресторан американской кухни Twin Peaks на улице Баумана, об этом сообщается в официальном аккаунте заведения в Instagram.



В пятницу, 14 января, ресторан проведет вечеринку по случаю своего дня рождения. Уже 15 января прежняя команда примет посетителей в новом заведении с новой концепцией.

«Реальное время» рассказывало, как рестораны и отели Казани пережили новогодние каникулы.

Маргарита Головатенко