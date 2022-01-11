«Нижнекамское ПАТП» хотят обанкротить

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

ООО «Нижнекамское ПАТП», занимающееся городскими автобусными перевозками в Нижнекамске, собираются обанкротить. Такие данные появились в системе «СПАРК-Интерфакс».

О намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании предприятия несостоятельным сообщил Алмаз Авзалов, действующий на основании агентского договора по поручению ООО «Газтеплосервис». Поводом для иска стало решение Арбитража Татарстана, который взыскал с ПАТП в пользу «Газтеплосервиса» 1,4 миллиона рублей.

ООО «Нижнекамское ПАТП» было создано 27 июля 2004 года. Однако, как говорится на сайте предприятия, оно начало работать с 1965 года. На сегодняшний день «Нижнекамское ПАТП» осуществляет городские пассажирские автобусные перевозки. Кроме того, «НПАТП» занимается перевозкой работников промышленных предприятий на работу и с работы, перевозкой горожан в сады-огороды, обслуживанием общегородских мероприятий, выполняет вахтовые и заказные перевозки.

Как ранее стало известно «Реальному времени», на регулярные автобусные перевозки пассажиров и их багажа по городским маршрутам Нижнекамска в 2022 году готовы потратить 80 миллионов рублей из местного бюджета. Автобусы будут выходить на маршруты каждый день до конца 2022 год. На конкурс пока заявилось только «Нижнекамске ПАТП». Подробности — в материале. А вчера сообщалось, что в Нижнекамске из-за отсутствия водителей не все новые автобусы могут выйти на маршруты. Пока население обслуживают 32 новых автобуса, запуск всех 50 машин, на закупку которых направили 227,3 млн рублей, планируется к концу месяца. Начальник ООО «Нижнекамское ПАТП» Юрий Иванов говорил, что предприятию не хватает 100 человек.