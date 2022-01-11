В новогодние праздники Свияжск посетили более 40 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

В период новогодних каникул Свияжск посетил 40361 турист. Об этом «Реальному времени» рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.



Из них 630 человек побывали на новогодних мероприятиях, проведенных на острове, — «Новогодняя сказка», «Рождественские колядки» и встречи в честь праздника в центре «Сказка».

В Свияжске работают две выставки. На одной из них посетители могут посмотреть старинные географические карты. самые ранние из которых датируются 16 веком, на второй — изучить историю свияжской семьи Артемьевых-Слободских, архив которой хранится в музее-заповеднике.



Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что в 2021 году остров-град Свияжск посетили почти 900 тысяч туристов. Тем самым, туристический поток на острове превысил допандемийные показатели.





Дарья Акимова