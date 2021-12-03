Минздрав Татарстана: система здравоохранения готова к выявлению нового штамма коронавируса

Фото: Максим Платонов

Система здравоохранения готова к выявлению нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил замминистра здравоохранения — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, в республике достаточно коек во временных ковидных госпиталях.

— Придет через полтора месяца — хорошо, через два с половиной месяца. Не придет вообще — еще лучше. Давайте посмотрим. В любом случае система здравоохранения к этому готова с точки зрения того, что сейчас есть, куда госпитализировать, и амбулаторная служба готова к тем нагрузкам, которые потенциально могут на нее быть сосредоточенными, — сказал замминистра.

Вчера руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев заявил, что в России могут ужесточить санитарные меры из-за нового штамма коронавируса. По его словам, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию на конец декабря преждевременно, тем более что в мире появился новый штамм коронавируса «омикрон», который был выявлен на юге Африки.