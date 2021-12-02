В Татарстане за сутки от COVID-19 вакцинировались 6 135 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 6 135 человек. Всего на 2 декабря в республике провакцинировано 2 053 827 граждан.

Из этого числа завершили курс вакцинации от COVID-19, то есть получили оба компонента вакцины, 1 591 425 татарстанцев, сообщает Министерство здравоохранения РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 38 524 случая заражения COVID-19. Вылечились от коронавируса с начала пандемии 32 006 человек.

Актуальные новости о CОVID-19 на утро 2 декабря в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина