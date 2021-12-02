Эксперты: омикрон-штамм COVID-19 может стать доминирующим в ЕС

Новый омикрон-штамм коронавируса в ближайшие несколько месяцев может стать доминирующим в Европейском союзе. Такой прогноз дали специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) на основе результатов математического моделирования.

В то же время ученые отметили, что пока нельзя предсказать, насколько быстро передается этот вариант вируса. Также не установлены сведения о тяжести протекания болезни и взаимодействии нового штамма с иммунной системой человека.

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщила глава организации Андреа Аммон, предотвратить широкомасштабное распространение «омикрон» штамма поможет вакцинация и ревакцинация населения, соблюдение социальной дистанции и др., передает ТАСС.

В России новый штамм COVID-19 пока что не обнаружен. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, его распространению в стране невозможно препятствовать, но при этом можно принять своевременные меры.

Диана Жиленкова