Власти США не планируют принимать дополнительные меры из-за омикрон-штамма COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Соединенных Штатах не планируют вводить дополнительные ограничительные меры из-за появления омикрон-штамма COVID-19. Об этом рассказал президент Джо Байден.

По его словам, лучшим способом защиты от нового варианта вируса является вакцинация и ревакцинация. Также Байден сообщил, что США ускорят передачу вакцин от коронавируса другим государствам. Так, в следующие 100 дней будут переданы 200 млн доз препаратов, передает ТАСС.

Фото: whitehouse.gov

Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 в США зафиксировали несколько дней назад. Зараженным оказался вакцинированный турист из Южной Африки. Путешественник соблюдал самоизоляцию. Все, кто с ним близко контактировал, сдали тест — он оказался отрицательным.

Диана Жиленкова