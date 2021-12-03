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Ученые установят опасность омикрон-штамма через месяц

08:59, 03.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученые установят опасность омикрон-штамма через месяц
Фото: realnoevremya.ru

Реальная угроза, которую представляет новый штамм коронавируса «омикрон», будет ясна к Новому году. Об этом пишет Independent со ссылкой на британских ученых из консультативной группы при правительстве Великобритании.

Для того чтобы понять, насколько опасен омикрон-штамм, насколько он обходит выработанный иммунитет и какой уровень госпитализации вызывает, потребуется месяц. Если резкого роста госпитализаций не будет, можно «начать расслабляться».

Фото: realnoevremya.ru

Однако в худшем случае ухудшение ситуации будет заметно уже через пару недель, пишет «РИА Новости».

В Европейском союзе считают, что новый омикрон-штамм коронавируса в ближайшие несколько месяцев может стать доминирующим.

Ольга Шагиева
Общество

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