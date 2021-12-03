Ученые установят опасность омикрон-штамма через месяц

Реальная угроза, которую представляет новый штамм коронавируса «омикрон», будет ясна к Новому году. Об этом пишет Independent со ссылкой на британских ученых из консультативной группы при правительстве Великобритании.

Для того чтобы понять, насколько опасен омикрон-штамм, насколько он обходит выработанный иммунитет и какой уровень госпитализации вызывает, потребуется месяц. Если резкого роста госпитализаций не будет, можно «начать расслабляться».

Фото: realnoevremya.ru

Однако в худшем случае ухудшение ситуации будет заметно уже через пару недель, пишет «РИА Новости».



В Европейском союзе считают, что новый омикрон-штамм коронавируса в ближайшие несколько месяцев может стать доминирующим.



Ольга Шагиева