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Минздрав: сертификат о перенесенной COVID-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления

13:57, 02.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав: сертификат о перенесенной COVID-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления
Фото: Максим Платонов (архив)

«Сертификат о перенесенной COVID-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления», — сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее QR-коды у переболевших коронавирусом действовали всего полгода. Решения об их продлении уже приняты.

По словам Кузнецова, сейчас все новые сертификаты переболевших автоматически оформляют на 1 год. Документы, выданные ранее, продлевают, пишет ТАСС.

— Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты, — добавил помощник главы Минздрава.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, сертификат о вакцинации против коронавируса также действует один год.

По состоянию на 2 декабря в России с начала пандемии зарегистрировали 9 703 107 случаев коронавируса. Вылечились за это время 8 400 117 человек.

Татьяна Демина
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