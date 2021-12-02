Минздрав: сертификат о перенесенной COVID-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления

Фото: Максим Платонов (архив)

«Сертификат о перенесенной COVID-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления», — сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее QR-коды у переболевших коронавирусом действовали всего полгода. Решения об их продлении уже приняты.

По словам Кузнецова, сейчас все новые сертификаты переболевших автоматически оформляют на 1 год. Документы, выданные ранее, продлевают, пишет ТАСС.

— Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты, — добавил помощник главы Минздрава.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, сертификат о вакцинации против коронавируса также действует один год.

По состоянию на 2 декабря в России с начала пандемии зарегистрировали 9 703 107 случаев коронавируса. Вылечились за это время 8 400 117 человек.

Татьяна Демина