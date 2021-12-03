Минтранс РФ предложил проверять QR-коды только перед регистрацией на рейс

Минтранс РФ предложил проверять QR-коды не при покупке авиабилетов, а только перед регистрацией на рейс. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в авиакомпаниях.

Скорректированную позицию ведомства представят 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева.

Авиаперевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс только при наличии QR-кода. В случае отсутствия сертификата авиакомпания вправе расторгнуть договор с пассажиром и в течение 30 дней должна вернуть деньги за билет, если к тому моменты сертификат так и не появился.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Минтрансе России рассказали о внедрении QR-кодов для перелетов.

Ольга Шагиева