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Баталина: в России на «удаленке» работают более 3 млн человек

04:37, 03.12.2021
Баталина: в России на «удаленке» работают более 3 млн человек
Фото: realnoevremya.ru

Пандемия COVID-19 стала толчком для развития дистанционных форматов работы. На сегодняшний день в России на «удаленке» работают свыше 3 млн граждан. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По ее словам, работа в удаленном режиме позволяет человеку совмещать семейные и профессиональные обязанности. Кроме того, подобный формат работы отрегулирован на законодательном уровне, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В прошлом месяце стали известны результаты исследования, согласно которым более четверти российских работодателей планируют полностью отказаться от формата удаленной работы после улучшения эпидемиологической ситуации. И лишь 14% собираются частично вернуть сотрудников в офисы.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура

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