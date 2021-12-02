В России пока не выявлено случаев заражения омикрон-штаммом

Штамм коронавируса «омикрон» пока не выявлен в России, имеющиеся меры защиты срабатывают, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, распространению штамма в России невозможно препятствовать, однако при этом можно принять своевременные меры.

Анна Попова заявила, что коронавирус становится сезонным заболеванием — подъем значений по заражениям прогнозировался и наблюдался с середины сентября.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне в Соединенных Штатах обнаружили первого заразившегося новым омикрон-штаммом коронавируса.

Маргарита Головатенко