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В Татарстане от COVID-19 скончались еще 11 человек

18:15, 02.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от COVID-19 скончались еще 11 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще 11 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Коронавирус унес жизни женщин 1931, 1933, 1944, 1949, 1952, 1954, 1980 годов рождения и мужчин 1937, 1939, 1950, 1955 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: Максим Платонов

За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 276 татарстанцев.

За последние сутки в РТ заразились коронавирусом 236 человек, с начала пандемии — 38 524 гражданина. Всего выздоровели 32 006 человек, в том числе 270 за минувшие сутки. За минувшие сутки прививку от инфекции сделали 6 135 человек. Всего от COVID-19 привились 2 053 827 татарстанцев.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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