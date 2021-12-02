В Татарстане от COVID-19 скончались еще 11 человек
В Татарстане подтвердились еще 11 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщил региональный Минздрав.
Коронавирус унес жизни женщин 1931, 1933, 1944, 1949, 1952, 1954, 1980 годов рождения и мужчин 1937, 1939, 1950, 1955 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 276 татарстанцев.
За последние сутки в РТ заразились коронавирусом 236 человек, с начала пандемии — 38 524 гражданина. Всего выздоровели 32 006 человек, в том числе 270 за минувшие сутки. За минувшие сутки прививку от инфекции сделали 6 135 человек. Всего от COVID-19 привились 2 053 827 татарстанцев.
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