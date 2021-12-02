Председатель Госкомитета РТ по туризму: в новогодние праздники загрузка гостиниц близка к 90%

Введенные в Татарстане антиковидные ограничения сдерживают туристический поток в ноябре и декабре, однако того же нельзя сказать о новогодних праздниках. В этот период отмечается высокая загрузка отелей, рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его словам, на новогодние даты и первые несколько дней январских каникул загрузка в гостиницах близка к 90%. Иванов добавил, что в этот период будет работать вся сфера гостеприимства РТ, в том числе заведения общепита, развлекательные центры и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель Госкомитета РТ по туризму отметил, что в новогодние праздники продолжат работать введенные ранее антиковидные ограничения. QR-код потребуется в общественном транспорте, при посещении ресторанов, музеев и т.д. Его наличие необязательно только при заселении в отели и пользовании гостиничной инфраструктурой, сообщает «Интерфакс».

Вчера татарстанские рестораторы попросили ослабить антиковидные ограничения на Новый год и январские выходные. Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев предложил подготовить список предложений по режиму работы заведений общепита в новогодние дни. Их может рассмотреть «штаб» в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей.

Диана Жиленкова