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Авдонина: «Мы видим, что выросла доля нарушений среди предприятий торговли и общественного питания»

09:22, 03.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Авдонина: «Мы видим, что выросла доля нарушений среди предприятий торговли и общественного питания»
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане пока не собираются снимать коронавирусные ограничения. Так заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос о смягчении ограничений для предприятий общепита в новогоднюю ночь.

— За ноябрь количество нарушителей [среди предприятий] увеличилось. Мы видим, что выросла доля нарушений среди предприятий торговли и общественного питания, — сказала она.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило 277 объектов на исполнение постановления об обязательной вакцинации против коронавируса, нарушения нашли в 27. В рамках документа привито 925 837 человек.

ОбществоМедицина Татарстан

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