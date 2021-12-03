Авдонина: «Мы видим, что выросла доля нарушений среди предприятий торговли и общественного питания»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане пока не собираются снимать коронавирусные ограничения. Так заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос о смягчении ограничений для предприятий общепита в новогоднюю ночь.

— За ноябрь количество нарушителей [среди предприятий] увеличилось. Мы видим, что выросла доля нарушений среди предприятий торговли и общественного питания, — сказала она.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило 277 объектов на исполнение постановления об обязательной вакцинации против коронавируса, нарушения нашли в 27. В рамках документа привито 925 837 человек.