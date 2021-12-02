В Башкирии выполнили план по вакцинации на 80%

В Башкирии план по вакцинации от коронавируса выполнен на 80%. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в личном аккаунте в соцсети.

По его словам, в Башкирии от коронавируса привились более 2 млн жителей, они получили первый компонент вакцины.

«Мы выполнили 80 процентов от плана. Но для создания коллективного иммунитета нужно привить еще порядка 480 тысяч человек. Поэтому продолжаем работу и, конечно, будем требовать неукоснительного соблюдения всех санитарных норм и правил», — написал Хабиров.

Фото: realnoevremya.ru

Также глава республики сообщил, что вакцинация и соблюдение ограничительных мер привели к тенденции по снижению смертности. Ковидный коечный фонд уменьшен с 8 000 до 2 985 мест. Освободившиеся места распределены для лечения других заболеваний.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством РФ сообщила, что коечный фонд для больных коронавирусом в стране сократился на 11%.



Ольга Шагиева