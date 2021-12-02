Глава UFC Дэйна Уайт заразился коронавирусом

Фото: ru.wikipedia.org / Andrius Petrucenia

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заболел коронавирусом, сообщает The New York Post.



52-летний американец сообщил, что сдал положительный тест на этой неделе. Сейчас он находится на изоляции в своем доме в Лас-Вегасе. У его близких родственников тоже положительный тест — с ними он проводил День благодарения в штате Мэн. Уайт заявил, что был вакцинирован.

Сейчас глава UFC чувствует себя лучше. Уайт заявил о желании посетить субботний турнир промоушена в Лас-Вегасе при отрицательном результате теста.



В октябре с коронавирусом госпитализировали российского актера Сергея Безрукова. Он сообщал, что легко переносит заболевание.

Маргарита Головатенко