Глава UFC Дэйна Уайт заразился коронавирусом
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заболел коронавирусом, сообщает The New York Post.
52-летний американец сообщил, что сдал положительный тест на этой неделе. Сейчас он находится на изоляции в своем доме в Лас-Вегасе. У его близких родственников тоже положительный тест — с ними он проводил День благодарения в штате Мэн. Уайт заявил, что был вакцинирован.
Сейчас глава UFC чувствует себя лучше. Уайт заявил о желании посетить субботний турнир промоушена в Лас-Вегасе при отрицательном результате теста.
В октябре с коронавирусом госпитализировали российского актера Сергея Безрукова. Он сообщал, что легко переносит заболевание.
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