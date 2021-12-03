За вчерашний день в транспорте Казани выявили 104 пассажира без QR-кодов

Фото: Марат Мугинов

Вчера в общественном транспорте Казани выявили 104 пассажира без QR-кодов. Об этом сообщается на сайте исполкома.

По этой же причине еще 167 пассажиров не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы Таким образом, воспользоваться транспортом не смогли 167 жителей — 0,03% от общего пассажиропотока.

Фото: realnoevremya.ru

Транспортные средства проверили 426 раз. В автобусах выявлено 46 пассажиров, 34 из них не допустили к поездке. Троллейбусами, трамваями и метро хотели воспользоваться 58 человек без QR-кодов, не пустили из них 29 человек.



Ольга Шагиева