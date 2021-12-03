ВОЗ до сих пор не одобрила «Спутник V» из-за бюрократических вопросов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не одобрила российскую вакцину «Спутник V» из-за незначительных бюрократических вопросов. Так считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В Министерстве здравоохранения России поддерживают очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ, и, как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», — сказал Дмитриев в интервью аргентинской газете La Nación (цитата по ТАСС)

Дмитриев подчеркнул, что эффективность и безопасность вакцины подтверждена и не оставляет сомнений.

Фото: realnoevremya.ru

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года, став первой в мире вакциной от коронавируса. Сейчас препарат одобрен в 71 стране мира.



Ольга Шагиева