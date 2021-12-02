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В Нижнекамске полицейские проверяют ТЦ на соблюдение санитарных норм

12:53, 02.12.2021
В Нижнекамске полицейские проверяют ТЦ на соблюдение санитарных норм
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске полицейские проверяют торговые центры на предмет соблюдения гражданами и сотрудниками ТЦ введенных санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Стражи порядка ведут разъяснительные беседы с посетителями и лицами, ответственными за проверку наличия QR-кодов или сертификатов о вакцинации при входе в крупные торговые точки.

Фото: e-nkama.ru

Также они объясняют, что использование поддельного сертификата о вакцинации незаконно и грозит привлечением к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее в Казани началась проверка QR-кодов в общественном транспорте. Проверяли их кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие. Как это происходило — в видео «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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