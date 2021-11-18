Итоги дня: двухзначная инфляция, дело против владельцев «Глобус Маркета», Лоханов сознался в афере на 2,4 млн
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 18 ноября:
- Сегодня утром премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике с 22 ноября вводятся QR-коды в общественном транспорте. В Миндортрансе Татарстана поспешили раскрыть детали: проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда, на станциях метрополитена — при прохождении через турникеты. Перевозчики безвозмездно получат специальные устройства для проверки. Для проверки соблюдения ограничительных мер на транспорте в муниципалитетах создали мобильные группы. Если во время проверки в салоне будет пассажир без QR-кода, то на него составят протокол об административном правонарушении. Действие электронных карт с льготным транспортным приложением с 22 ноября приостанавливается у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или QR-кода о противопоказаниях (медотводе). Их действие возобновят после поступления сведений о получении QR-кода или медотвода. Сведения в систему поступают автоматически, поэтому гражданам не нужно приходить в пункты пополнения транспортных карт. Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев отдельно рассказал горожанам, что в автобусах малой вместимости проверка QR-кодов будет происходить на выходе и на входе. Он не исключил замедления работы транспорта, однако его постараются свести к минимальным значениям. Тем временем из-за грядущего введения QR-кодов в общественном транспорте пользователи соцсетей начинают собираться в группы, чтобы вместе добираться до необходимых мест.
- Сегодня вечером Минздрав Татарстана показал, как будет выглядеть сертификат о медотводе. Систему запустили с сегодняшнего дня. В справке о медотводе содержится QR-код, который позволяет проверить подлинность справки, а также причину медотвода (диагноз по МКБ-10) и срок действия справки.
- Россия впервые возглавила Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти». Ее президентом стал мэр Казани Ильсур Метшин. Выборы нового президента произошли из-за досрочной отставки Мохамеда Будры, покинувшего должность мэра города Эль-Хосейма (Марокко). В ходе выступления Метшин заявил о намерении изменить нынешнюю систему взаимодействия городов и регионов в рамках ОГМВ, а также поддержать малые города, которые оказались в тяжелом финансовом положении в эпоху пандемии COVID-19.
- Как выяснило сегодня «Реальное время», Следком по РТ возбудил уголовное дело против директора и бенефициара ООО «Премьер» Эмиля Данилова. Через компанию «Премьер» идут оптовые продажи алкоголя, а именно через магазины «Глобус Маркет» и бутики «Галерея вин». По версии следствия, руководитель ООО «Премьер» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 164,4 млн рублей. Руководитель ООО «Компания Премьер» Рустем Давлетгараев, бывший совладелец «Премьера», уклонился от уплаты налогов на сумму более 119,5 млн рублей. Правоохранители изъяли 4 млн бутылок в качестве вещественных доказательств, сообщали источники интернет-газеты.
- Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту отравления студентов метанолом в Казани. Доложить об этом поручено руководителю следственного управления СК РФ по РТ Валерию Липскому.
- В России продовольственная инфляция достигла двузначных значений. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме РФ. По ее словам, инфляция была низкой лишь непродолжительное время — четыре года вблизи цели 4%. В настоящее время она возросла в два раза, а продовольственная стала двузначной. И если инфляцию не снизить, то в результате пострадают самые незащищенные группы населения.
- Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России заявил, что Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения. По его мнению, Запад поставляет оружие Украине, что обостряет ситуацию в Донбассе. Также российский лидер упрекнул страны Запада в потакании курсу Киева на демонтаж минских соглашений. По его словам, кризис на Украине «далек от разрешения». Путин отдельно отметил, что пандемия еще не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции и отгородиться от них не получится.
- Депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре заявил, что запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» возможен в апреле — мае 2022 года. Еврокомиссия, по его мнению, попытается затянуть процесс сертификации, вероятно, при поддержке природоохранных организаций.
- Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования по Татарстану Павел Лоханов признался на допросе в СИЗО, что получил 2,4 млн рублей. На заседании Приволжского райсуда Казани следователь 4-го отдела Следкома по РТ Ильсур Сабирзянов просил продлить арест Лоханову до 21 января 2022 года — в итоге просьба была удовлетворена. Адвокаты пояснили, что их подопечный признал все действия по обвинению, но не согласился с квалификацией — по их мнению, это была не взятка, а покушение на мошенничество.
- Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев назвал титр антител в 500 Bau/мл значительным показателем, так как такие цифры могут быть лишь у вакцинированных. Сегодня один из telegram-каналов сообщил, что такой титр антител к коронавирусу может стать условно достаточным в России для получения QR-кода.
- Президент России Владимир Путин поручил увеличить МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 тысяч 870 рублей в месяц. Прожиточный минимум в 2022 году повысят на тысячу рублей — до 12 тысяч 654 рублей. Путин заявил, что в ближайшие дни внесет в Думу соответствующие поправки.
- В Государственном Кремлевском дворце во второй раз отменили проведение традиционного детского новогоднего представления во время праздников. Причина — осложнившаяся эпидемиологическая обстановка. Для детей создали телеверсию традиционной новогодней сказки, ее будут транслировать перед Новым годом на детском телеканале «Карусель».
- В Октябрьском райсуде Кирова огласили приговор по уголовному делу бывшего руководителя Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Камиля Халиева, его экс-заместителя Ильдара Шакирова и следователя Екатерины Перепеченовой (Никитиной). Их признали виновными и наказали условными сроками в 3 года с испытательными 2,5 года. Всем троим вменяли халатность, злоупотребление должностными полномочиями, привлечение заведомо невиновного лица и незаконное освобождение от уголовной ответственности.
- В Казани вышел из СИЗО под домашний арест начальник материально-технического обеспечения Главного управления МЧС РФ по РТ Виталий Галкин. Верховный суд Татарстана изменил ему меру пресечения, выяснило сегодня «Реальное время».
- Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении ряд поправок в Налоговый кодекс, которыми предусматривается освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семей с двумя детьми при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. Закону придается обратная сила. Также от НДФЛ освобождаются доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, или в связи с выполнением мероприятий по догазификации.
- В Казани завершается проектирование крематория. Его планируется построить к 2024 году, сообщил заместитель начальника управления по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин. Начало строительства запланировано на 2022 год. Казань намерена просить на строительство субсидии из регионального бюджета. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отдельно отмечают, что проект в Татарстане — «первый опыт в России» строительства крематория в регионе с большой долей мусульман среди населения.
- Сегодня Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В новой версии прописали изменения и уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов. Дополнительно в рекомендации указали количество дозировки препарата от коронавируса, а также определили особенности использования вакцины «Спутник Лайт».
- В Казани недалеко от детской и взрослой республиканских клинических больниц может появиться новый микрорайон, состоящий из семи жилых комплексов. Мэрия Казани уже назначила общественные обсуждения по проекту. Они пройдут с 18 ноября по 23 декабря. Подробнее о проектах ЖК — в материале «Реального времени».
- Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что коронавирус станет менее опасным уже к середине следующего года. Он считает, что все сложности, связанные с нехваткой профилактических препаратов, решатся к следующему году и останутся только ограничения, вызванные логистикой и спросом.
- В Набережных Челнах КБК им. С.П. Титова получит 250 млн рублей от Фонда развития моногородов на строительство автоматизированного заготовительно-складского цеха. На выделенные средства приобретут специальное оборудование, построят новый склад. Комбинат увеличит мощность по хранению готовой продукции и др. На производстве появится около 20 новых рабочих мест.
- Главные эксперты Татарстана по борьбе с курением недовольны темпами антитабачной кампании. Число курильщиков снижается, но вместе с тем растет популярность вейпов и других модных приспособлений для курения. В Международный день отказа от курения медики республики предупредили об опасном фейке, связанном с сигаретами, и хронической обструктивной болезни легких, которая победила рак по числу смертей среди курильщиков. Все подробности — в материале интернет-газеты.
- Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море. Испытания прошли с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Военные открыли огонь по морской мишенной позиции, которая находилась в акватории Белого моря. Гиперзвуковая ракета «Циркон» поразила морскую цель прямым попаданием.
- Следователи возбудили уголовное дело против министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской о получении взятки в особо крупном размере. Согласно данным СК, в 2018 году министр культуры Крыма получила от бенефициара компании «Меандр» взятку в размере 25 млн руб. за общее покровительство при выполнении компанией строительно-монтажных работ по проекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».
- В выходные дни и в начале следующей недели Татарстан окажется под влиянием смещающегося с запада глубокого обширного циклона, который принесет теплую неустойчивую погоду с обильными осадками и сильным ветром. Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут выше нормы на 3—4 градуса. В пятницу ожидается небольшой снег, порывистый ветер. А в выходные дни прогнозируется пасмурная погода, мокрый снег, метели и сильный ветер порывами 15—20 м/с. Ночью похолодает до 0... -6°. Днем температуры воздуха достигнут +1... -3°.
- Умер российский актер театра и кино Игорь Савочкин. Ему было 58 лет. Он снимался в фильмах «Жесть», «Черная молния», «Адмирал», «Левиафан», «Легенда о Коловрате», «Ночной дозор» и «Дневной дозор». По данным СМИ, у Савочкина «произошла печеночная декомпрессия».
- Главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов сообщил, что с начала года в Татарстане выявили 254 факта коррупционных нарушений, привлекли к ответственности 242 лица. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Четырех человек уволили в связи с утратой доверия.
- Сегодня сотрудники ГИБДД Челнов выявили в ходе рейда 24 автобуса с неисправностями. Всего в ходе проверок инспекторы зафиксировали 73 нарушения по 16 разным статьям. Выписаны штрафы за отсутствие документов, нечитаемые номера, а также управление автобусом без техосмотра. 14 легковых автомобилей, в том числе такси, оштрафовали за неправильный поворот налево или разворот в неположенном месте.
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России. Также в список попали пять украинцев. Всем им запрещается въезд на территорию Украины, они не смогут выводить капитал за пределы страны, размещать валютные ценности на украинских счетах, а их вклады заблокируют.
- Приволжское управление Ростехнадзора выявило 48 нарушений обязательных требований при строительстве второй ветки метро в Казани. Проверка проходила с 18 по 29 октября на первом участке второй линии метрополитена от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова». Оказалось, что строительно-монтажные работы проходят с нарушением требований проектной документации, на объекте строительства не обеспечивается выполнение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности и др.
- Директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев объяснил вчерашнее падение метеорита в небе над Татарстаном. «Так как сейчас Земля проходит через метеорный проток Леониды, то, по всей видимости, «космический гость» имеет к нему отношение», — сказал ученый.
- Сегодня суд Приволжского района Казани заключил под стражу на два месяца водителя, который насмерть сбил супружескую пару на улице Тэцевской. По версии главного следственного управления МВД по РТ, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
- Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что в ходе первого разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель Александр Лукашенко предложил создать гуманитарный коридор для части беженцев и помощи Минска в возвращении остальных на родину. По ее данным, сейчас на территории республики находятся 7 тысяч беженцев. В отличие от Минска, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, сказала Эйсмонт.
- В Казани почти на год перекроют движение по улице Рихарда Зорге. Это связано со строительством метро. Проезд закроют возле дома №88 по улице Рихарда Зорге. Ограничение будет действовать до 8 ноября 2022 года.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта Ксению Машкову за «однократное грубое нарушение» должностных обязанностей. Согласно норме закона «О государственной гражданской службе РФ», госслужащего могут уволить в случае прогула, то есть за отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.
- Государственному симфоническому оркестру Татарстана присвоили звание «академический». С таким предложением выступало Минкультуры республики. Теперь учреждение культуры получит название «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан».
- Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» достаточно эффективна в качестве самостоятельного препарата и может применяться для первичной вакцинации, однако пожилым людям рекомендуется в первый раз прививаться «Спутником V», заявил в четверг замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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