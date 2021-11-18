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Симфоническому оркестру Татарстана присвоили звание «академический»

14:00, 18.11.2021
Симфоническому оркестру Татарстана присвоили звание «академический»
Фото: пресс-служба ГСО РТ

Государственному симфоническому оркестру Татарстана присвоили звание «академический». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе говорится, что предложение поступило от Министерства культуры РТ. Теперь учреждение культуры получит название «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан».

Фото: пресс-служба ГСО РТ

Минкульту РТ поручено в течение 60 дней внести соответствующие изменения в устав учреждения и обеспечить государственную регистрацию в установленном порядке.

В прошлом месяце актрисе Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Люцие Бикчантаевой присвоили почетное звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Диана Жиленкова
ОбществоКультураВласть Татарстан

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