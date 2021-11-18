Симфоническому оркестру Татарстана присвоили звание «академический»
Государственному симфоническому оркестру Татарстана присвоили звание «академический». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В документе говорится, что предложение поступило от Министерства культуры РТ. Теперь учреждение культуры получит название «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан».
Минкульту РТ поручено в течение 60 дней внести соответствующие изменения в устав учреждения и обеспечить государственную регистрацию в установленном порядке.
В прошлом месяце актрисе Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Люцие Бикчантаевой присвоили почетное звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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