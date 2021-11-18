В Казани завершают работу по проектированию крематория

В Казани заканчивают проектировать крематорий, который планируется построить к 2024 году. Об этом сообщил заместитель начальника управления по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин.

Как пишет «Коммерсантъ», начало строительства запланировано на 2022 год, конец — на 2024 год. Казань намерена просить на строительство субсидии из регионального бюджета.

В феврале «Татинвестгражданпроект» сообщил, что работает над проектом крематория, который планируется построить на территории казанского похоронного комплекса «Курган».

Недавно руководитель одного из похоронных бюро Казани Радик Мустафин рассказал, что коронавирус привел к всплеску спроса на ритуальные услуги в Татарстане. Число захоронений выросло на 40%.



Ольга Шагиева