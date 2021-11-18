В Минздраве России обновили методические рекомендации по лечению пациентов с COVID-19

Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Документ опубликован на сайте Минздрава РФ.

Появились изменения и уточнения в рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода и требования к его качеству. Кроме того, дополнен раздел по специфической профилактике коронавируса информацией об особенностях применения вакцины «Спутник Лайт» для повторной вакцинации.

Еще изменен режим дозирования препарата «Барицитиниб» для пациентов с легким течением COVID-19, который применяется для медпомощи в стационарных условиях.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма COVID-19.Они называются «Ковивак дельта моно» и «Ковивак комби».



Дарья Акимова