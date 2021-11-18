Бастрыкин поставил на контроль ход расследования отравления студентов в Казани

Фото: Следком РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту отравления людей метанолом в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Руководителю следственного управления СК РФ по РТ Валерию Липскому поручено доложить о расследовании уголовного дела.

15 ноября компания молодых людей отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Все они пили алкоголь, приобретенный у одного из сбытчиков. Пострадавшие — молодые люди 1999—2003 годов рождения. На данный момент госпитализировано 15 человек, одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии.

Фото: realnoevremya.ru

После отравления студентов в Казани задержали всех подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя. В СК рассказали, что отравившиеся метанолом студенты могли перепутать 5-литровую пластиковую бутыль контрафактного алкоголя с «незамерзайкой».

Ольга Шагиева