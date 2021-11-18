Скончался актер из фильма «Ночной дозор» Игорь Савочкин

Ушел из жизни российский актер театра и кино Игорь Савочкин, известный по роли Максима Ивановича в «Ночном дозоре». Об этом сообщила блогер Алеся Казанцева на своей странице в Facebook.

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в «Базелевсе», занимался постпродакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Ему было 58 лет.

В прошлом месяце в возрасте 73 лет ушел из жизни российский актер театра и кино Виктор Евграфов, заслуженный артист России, наиболее известный по роли профессора Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Диана Жиленкова