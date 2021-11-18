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Татарстанцы без QR-кода предлагают подвозить друг друга, чтобы не пользоваться общественным транспортом

13:47, 18.11.2021 2
Татарстанцы без QR-кода предлагают подвозить друг друга, чтобы не пользоваться общественным транспортом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане из-за грядущего введения QR-кодов в общественном транспорте пользователи соцсетей начинают собираться в группы, чтобы вместе добираться до необходимых мест. Жители республики предлагают подвозить друг друга на личных автомобилях.

Татарстанцы предлагают отправлять в группы в соцсетях маршруты своего проезда, чтобы было понятно, кого можно забрать по пути. Кто-то уже применял такую практику: пользователи рассказывают о некоем водителе в Болгаре, который возит пассажиров туда и обратно все дни, кроме воскресенья.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в РТ подписали постановление о введении с 22 ноября новых ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Среди них — обязательное наличие QR-кода у пассажиров старше 18 лет в общественном транспорте (исключением становятся легковое такси и транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам).

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:31
    транспортники молодцы! Придумали такое, чтоб лишь бы не работать!
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  • Анонимно 14:58
    Все правильно. Надо бороться с произволом власти в Татарстане! Нарушением Конституции РФ!
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