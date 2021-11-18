Обвиняемый во взятке глава ФСС по Татарстану признался в афере на 2,4 млн

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Сенсационное заявление сделали сегодня адвокаты управляющего региональным отделением Фонда соцстраха по Татарстану Павла Лоханова, обвиняемого в получении взятки в 2,4 млн рублей. Вчера на допросе в СИЗО он признался в мошенничестве, передает журналист «Реального времени».



Новые данные прозвучали на заседании Приволжского райсуда Казани, после того как следователь 4-го отдела Следкома по РТ Ильсур Сабирзянов просил продлить арест Лоханову до 21 января 2022 года.

Напомним, ВИП-чиновник от соцстраха был задержан 21 сентября. Его обвинили в требовании взятки в 4 млн рублей и получении части этой суммы на 2,4 млн рублей от поставщика средств реабилитации для инвалидов ООО «РСС-мед» — за помощь этой компании с защитой от арбитражного иска страховщиков на 14 млн рублей и отсутствие жалоб на мягкое решение АС РТ о штрафе всего в 100 тысяч рублей по данному делу. По версии СК, деньги были переданы учредителем фирмы в машине чиновника на улице Декабристов, однако задержать его удалось лишь на Тэцевской после погони. Там же, рядом с иномаркой Лоханова, был найден пакет с ранее переписанными купюрами.

При избрании меры пресечения в сентябре Лоханов открестился от этих денег, на следствии вину не признал, от дачи показаний отказался.

Сегодня защитники обвиняемого пришли в суд с большим комплектом наград главы регионального отделения ФСС в период его работы на разных постах. Со слов адвокатов, Лоханов признал все действия по обвинению, но не согласился с квалификацией — по их мнению, это была не взятка, а покушение на мошенничество.

Ирина Плотникова