В КФУ подтвердили, что в Татарстане упал метеорит

В КФУ подтвердили падение метеорита на территории Татарстана. Событие прокомментировал директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

Необычность явления в том, что метеорит упал рядом с населенными пунктом. Обычно такие явления происходят над морями и океанами, так как вода занимает большую часть поверхности планеты.

«Взрыва никто не слышал, а след, оставленный болидом, был не очень сильно выраженным, поэтому можно предположить, что размер космического тела был небольшим, всего несколько десятков сантиметров. Так как сейчас Земля проходит через метеорный проток Леониды, то, по всей видимости, «космический гость» имеет к нему отношение», — сказал Нефедьев.

По словам профессора, метеориты падают на Землю ежедневно, они могут быть железными, каменными и железо-каменными. За год на Землю падает около 100 тонн космической пыли и метеоритов. Предсказать падение космического тела такого маленького размера невозможно. Опасности они не представляют.

Жители Татарстана обсуждают в социальных сетях возможное падение метеорита, которое можно было заметить в Зеленодольске и других районах Татарстана. Пользователи поделились кадрами видеозаписей, сделанных в основном с видеорегистраторов. В «Роскосмосе» сообщили, что с 6 по 30 ноября 2021 года действует метеорный поток Леониды. 17 ноября он достиг своего пика.

Ольга Шагиева