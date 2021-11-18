В Казани вблизи РКБ «нарисовали» семь новых жилых комплексов комфорт— и бизнес-класса

Фото: Максим Платонов

Помимо комфортных ЖК появятся и обычные дома

В Казани недалеко от детской и взрослой республиканских клинических больниц может появиться новый микрорайон, состоящий из семи жилых комплексов, — общественные обсуждения по проекту назначила мэрия Казани, они пройдут с 18 ноября по 23 декабря.

Площадь нового микрорайона составит 74 гектара. Его границами являются:

с севера — лесной массив «Фермский лес» и ул. Рауиса Гареева, магистральная улица районного значения;

с востока и юго-востока — овражный лесной массив;

с юга и юго-запада — ул. Братьев Батталовых, магистральная улица районного значения;

с северо-запада — ул. Фермское шоссе, магистральная улица районного значения.

Помимо этого, через территорию микрорайона пройдет еще одна новая улица — продолжение ул. Рауиса Гареева. Всего, согласно проекту, будет семь жилых комплексов — повышенной комфортности и бизнес-класса.



ЖК №1 — дом повышенной комфортности №1 с подземным паркингом. В ЖК будет от семи до 17 этажей. С севера он ограничен существующей застройкой, с юга — проектируемым ЖК №2, с запада — овражным лесным массивом, с востока — новой улицей;

ЖК №2 — дом повышенной комфортности №2 с подземным паркингом. К дому, в котором будет 7—23 этажа, пристроят детский сад на 110 мест. С севера ЖК будет ограничен проектируемым комплексом №1, с юга — проектируемым комплексом №3, с запада — овражным лесным массивом, с востока — новой улицей;

ЖК №3 — дом повышенной комфортности №3 с подземным паркингом и пристроенным детсадом на 80 мест. Этот дом будет состоять из 10—16 этажей. С севера ЖК ограничен проектируемым проездом и комплексом №2, с юга — ЖК №4, с запада — овражным лесным массивом, с востока — новой улицей;

ЖК №4 — дом бизнес-класса №5 с подземным паркингом. Он будет состоять из 5—9

этажей. С севера он ограничен новой улицей и проектируемым комплексом №3, с юга — улицей Братьев Батталовых, с запада — овражным лесным массивом, с востока — существующими хозяйственными корпусами Казанского государственного аграрного университета (КГАУ);

этажей. С севера он ограничен новой улицей и проектируемым комплексом №3, с юга — улицей Братьев Батталовых, с запада — овражным лесным массивом, с востока — существующими хозяйственными корпусами Казанского государственного аграрного университета (КГАУ); ЖК №5 — четыре дома бизнес-класса, состоящие из 5—7—9 этажей, со встроенно-пристроенным многоуровневым паркингом. С севера они граничат с проектируемым бульваром, с юга — новой улицей и коммерческим ядром, с запада — новой улицей, с востока — КГАУ;

ЖК №6 — два дома комфорткласса, корпуса 7—9—12 этажей, со встроенно-пристроенным многоуровневым паркингом. С севера ЖК ограничен проектируемой школой, с юга — проектируемым бульваром, с запада — проектируемой улицей, с востока — проектируемым проездом;

ЖК №7 — дом бизнес класса №6, состоящий из 5—9 этажей, со встроенно-пристроенным многоуровневым паркингом. С севера он ограничен лесным массивом «Фермский лес», с юга — территорией существующего ДДУ №47, с запада и востока.

Предусмотрена здесь и другая жилая застройка — это два многоквартирных дома на 9 и 10 этажей, которые появятся недалеко от существующего универсального спортивного комплекса. Жители этих домов смогут пользоваться парковкой ЖК №2 и №6. Еще появится блокированная 2—3-этажная жилая застройка — рядом с детсадом, новой улицей и лесным массивом.

Итого общая площадь застройки жилых домов составит более 30 тысяч квадратных метров, а паркинги рассчитаны на 3 067 мест.

В микрорайоне появятся по шесть продовольственных и непродовольственных магазинов, три аптеки, культурно-развлекательный центр. Фото: Антон Журавлев

Общежитие КГАУ и школа на месте ранее разрушенной

Помимо вышеупомянутых пристроенных детских садов, на территории микрорайона появятся два отдельно стоящих дошкольных учреждения на 480 мест и школа на 1 501 место. Последняя расположится на территории ранее разрушенной школы. Территория включает в себя разрушенные памятники, которые могут быть восстановлены в качестве дополнительных учебных и музейных корпусов учреждения.

Что касается объектов общественного назначения, то в микрорайоне появится общежитие КГАУ, по шесть продовольственных и непродовольственных магазинов, три аптеки, культурно-развлекательный центр, гостиница, несколько точек общепита и отделений банков и т.д.

Озеленение тоже предусмотрено проектом — это сквер общегородского значения площадью 7,05 га и планируемый бульвар площадью 0,8 га. Еще на площади 11,93 га озеленят территории около многоквартирных жилых домов, школы, детсадов, КГАУ и спортивных объектов. Дополнительно, согласно Генплану Казани, недалеко от микрорайона расположены парк «Сабантуй» и лесной массив.

Озеленение тоже предусмотрено проектом. Фото: Максим Платонов

Больше всего жилой площади планируется ввести в пятую очередь

Территорию планируют осваивать в шесть очередей — это зависит от строительства новой улицы.

Первая очередь: строительство ЖК №2 и №6, десятиэтажного жилого дома и здания общежития КГАУ. Общая площадь жилой застройки — 48,7 тыс. кв. м.

Вторая очередь: строительство девятиэтажного жилого дома и здания школы. Общая площадь жилой застройки — 8,5 тыс. кв. м.

Третья очередь: строительство ЖК №3 и №6 (один корпус), здания детского сада на 340 мест. Общая площадь жилой застройки — 40,5 тыс. кв. м.

Четвертая очередь: строительство здания детского сада на 140 мест.

Пятая очередь: строительство ЖК №1, №7, №4 и №5, а также блокированных жилых домов. Общая площадь многоквартирной жилой застройки составит 79,5 тыс. кв. м, блокированной жилой застройки — 5,2 тыс. кв. м.



К шестой очереди относится строительство объектов делового управления.

Дарья Пинегина