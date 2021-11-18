В Татарстане в выходные дни ожидаются метель, порывистый ветер и гололедица

В выходные дни и в начале следующей недели Татарстан окажется под влиянием смещающегося с запада глубокого обширного циклона, который принесет теплую неустойчивую погоду с обильными осадками и сильным ветром. Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут выше нормы на 3—4 градуса.

В пятницу, 19 ноября, характер погоды в республике существенно не изменится. Ожидается небольшой снег. Утром и днем в отдельных районах ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с. Ночью ожидается похолодание до -2... -7°, днем прогнозируется от 0 до -5°.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу и воскресенье, а также в понедельник, 22 ноября, ожидается пасмурная погода, прогнозируются мокрый снег, метели и сильный ветер порывами 15—20 м/с. Ночью похолодает до 0... -6°. Днем температуры воздуха достигнут +1... -3°. Атмосферное давление в субботу будет интенсивно падать и достигнет минимума вечером, в воскресенье будет расти.

Во вторник, 23 ноября, по предварительному прогнозу, ожидается небольшой снег. Температурный фон немного понизится и в течение суток составит -2... -7°, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Вчера научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о надвигающейся на Татарстан непогоде.



Татьяна Леухина