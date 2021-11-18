В Татарстане создали мобильные группы для проверки соблюдения ограничительных мер в транспорте

В Татарстане проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда. На станциях метрополитена проверять наличие сертификата будут при прохождении через турникеты, рассказали в Миндортрансе РТ.

Проверять наличие у пассажиров QR-кода будут при помощи специального оборудования. Специальные устройства выдадут предприятиям общественного транспорта безвозмездно на период действия ограничительных мер.

Для проверки соблюдения ограничительных мер на транспорте в муниципалитетах создали мобильные группы. Если во время проверки в салоне будет пассажир без QR-кода, то на него составят протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». За это гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 22 ноября действие электронных карт с льготным транспортным приложением приостанавливается у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или QR-кода о противопоказаниях (медотводе). Их действие возобновят после поступления сведений о получении QR-кода или медотвода.

Сведения в систему поступают автоматически, поэтому гражданам не нужно приходить в пункты пополнения транспортных карт и офисы АО «Транспортная карта» и АО «Социальная карта». Гражданам, которые уже пополнили карты за декабрь, но не имеющим QR-кода, действие льготной карты продлят после снятия ограничений без дополнительного пополнения, передает пресс-служба ведомства.

Сегодня утром премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике с 22 ноября ужесточаются коронавирусные ограничения.

Татьяна Леухина