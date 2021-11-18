Госдума приняла закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже квартиры
Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении ряд поправок в Налоговый кодекс, которыми предусматривается освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семей с двумя детьми при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. Закону придется обратная сила.
Норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года. Также от НДФЛ освобождаются доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации или в связи с выполнением мероприятий по догазификации.
От налога на прибыль теперь освобождаются субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки борьбы с пандемией.
От НДФЛ и страховых взносов освободили доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), которые были получены в рамках мер господдержки в связи с COVID-19. Эту льготу планируется предоставлять однократно людям, работающим на предприятиях и в НКО, получающих субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией, сообщается на сайте Госдумы.
В августе руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщал, что поступления от повышенного НДФЛ на сверхдоходы за полгода составили 29 млрд рублей. «Реальное время» разбиралось, это много или мало?
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