В Кремлевском дворце не будут проводить детское новогоднее представление из-за COVID-19

В Государственном Кремлевском дворце отменили проведение традиционного детского новогоднего представления во время праздников. Причиной стала осложнившаяся эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщила пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

Тем не менее будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, ее будут транслировать перед Новым Годом на детском телеканале «Карусель». Без зрителей будет проходить и сама запись спектакля. Такой формат применялся и в прошлом году, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году в Татарстане новогодняя ночь прошла без ограничений по посещению елок и снежных городков, поскольку на улице передача вируса минимальна. В то же время в республике рекомендовали сократить число корпоративов и не проводить их на рабочих местах.

Диана Жиленкова