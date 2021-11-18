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В России провели успешную стрельбу ракетой «Циркон» в Белом море

14:48, 18.11.2021
В России провели успешную стрельбу ракетой «Циркон» в Белом море
Фото: Минобороны России

В России прошла успешная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину. Испытания прошли с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Фото: телеграм-канал Минобороны России

Огонь открыли по морской мишенной позиции, которая находилась в акватории Белого моря. Гиперзвуковая ракета «Циркон» поразила морскую цель прямым попаданием, сообщает ТАСС.

В начале октября Военно-морской флот страны провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. По условной морской цели стреляли с корабля «Северодвинск». Испытательная стрельба признана успешной.

Диана Жиленкова
Общество

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