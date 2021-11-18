В России провели успешную стрельбу ракетой «Циркон» в Белом море
В России прошла успешная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Министр доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину. Испытания прошли с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Огонь открыли по морской мишенной позиции, которая находилась в акватории Белого моря. Гиперзвуковая ракета «Циркон» поразила морскую цель прямым попаданием, сообщает ТАСС.
В начале октября Военно-морской флот страны провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. По условной морской цели стреляли с корабля «Северодвинск». Испытательная стрельба признана успешной.
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