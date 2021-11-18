«У тех, кто использует вейпы, изменения легких на томограмме выглядят как снежная буря»

Популярность новомодных способов курения растет среди молодежи

Главные эксперты Татарстана по борьбе с табакокурением недовольны темпами антитабачной кампании. Хотя число курильщиков все-таки снижается, заметила заместитель главврача по медицинской части Республиканского наркологического диспансера, главный нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева. В то же время сильно выросла популярность вейпов и других новомодных способов курения. Осложняют борьбу и отдельные медики, распространяющие фейки о пользе курения при борьбе с коронавирусом. По словам главного казанского пульмонолога Рустэма Хамитова, некоторые врачи в «красных» зонах ковидных госпиталей республики уверены: «А вот мы не болеем, потому что курим!»



Главный нарколог Минздрава РТ, сославшись на данные ВОЗ, заявила — по-прежнему в год от табакокурения умирает до 7 млн человек. Из них 6 млн потребителей и экс-потребителей табака, еще почти 1 млн — «пассивных курильщиков». Помимо непосредственной угрозы жизни населению России, это оказывает тяжелую нагрузку на систему здравоохранения. Чтобы не допустить этого, Россия еще в 2008 году присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табакокурением, в 2010 году приняла комплекс мер для защиты своих граждан от табака. А в 2013 году вышел и базовый закон об охране граждан от воздействий табачного дыма. Как следствие, если в 2016 году только официально табак потребляла треть россиян (30,9%), то в 2019 году их число снизилось до 24,2% (или почти 30 млн человек, — прим. ред.).

— В два раза сократилось число пассивных курильщиков, и в два раза же снизилась доступность табачных изделий. Но, к сожалению, укрепилось мнение, что антитабачный закон работает, правила поведения работают. Однако статистика не позволяет полностью фиксировать заболевание табачной зависимостью. Начинает распространяться употребление жевательного и нюхательного табака. Добавились и новые виды изделий, в том числе электронные сигареты, вейпы. Популярность вейпов и «айкосов» (система нагревания табака, — прим. ред.) растет среди молодежи, — рассказала Хаева, отметив, что доля потребителей этих средств курения среди молодых россиян в возрасте 18—24 лет составляет сегодня 19,1%.

Как ХОБЛ победила рак легких по числу смертей

По словам главного нарколога Татарстана, есть популярное мнение, что групповое курение кальянов безопасно. Хотя, как говорит Хаева, оно опаснее сигарет, так как помимо никотина и других веществ при курени кальяна на легкие воздействует еще и оксид азота. А курильщики кальянов подвергаются тем же рискам, что и курильщики сигарет, заверила Резеда Хаева.

Медики Татарстана уже пять лет пытаются бороться с табачной зависимостью на уровне наркодиспансеров, при которых созданы кабинеты медицинской помощи по отказу от табакокурения, где оказывается помощь нарколога, психиатра, пульмонолога. К слову, новый федеральный приказ Минздрава, вышедший в сентябре 2021 году, позволял уже официально применять медикаментозные и психотерапевтические методы для снятия табачной зависимости у курильщика — разумеется, в добровольном порядке. Тем не менее, цифры обратившихся за такой помощью в эти кабинеты, не могут не удручать: в прошлом году таких было 768, в этом пока чуть более 500.

Известный пульманолог Рустем Хамитов тоже заявил, что борьбу с курением в России в настоящий момент нельзя назвать эффективным. По его словам, не все знают, что оно обязательно приводит к появлению хронического бронхита. А он, в свою очередь, с большой вероятностью именно у курильщика перейдет в тяжелое заболевание — хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Как раз накануне коронавирусной пандемии она по смертности вышла на третье место — и 80% причин смертей от ХОБЛ обусловлено как раз табакокурением. Фактически смертность от ХОБЛ случается в два раза чаще, чем от рака трахеи или рака легких.

К слову, по данным казанского онколога Константина Трофимова, сотрудника Республиканского клинического онкологического диспансера, в год через его отделения проходит более 1200 человек со злокачественной патологией грудной клетки — и это те, кто вообще допущены до операции. 35% ежегодно диагностируемых случаев рака легких — диагностируют уже в 4 стадии. А более 80% пациентов, попадающих в онкологическое отделение с раком легких — курильщики, заявил он.

Рост фейков о том, что курение защищает от коронавируса

Хуже всего, посетовал Рустем Хамитов, что пандемия привела к росту числа фейков о том, что… курение каким-то образом защищает от коронавируса. Причину фейков пульмонолог видит в активной маркетологической работе табачных компаний, которые либо инициируют подобные слухи, либо активно распространяют и поддерживают.

По данным главного специалиста эксперта-пульмонолога управления здравоохранения Казани, еще задолго до появления коронавируса было известно, что именно курящие люди на порядок больше подвержены респираторным вирусным инфекциям, одной из которых является сегодня коронавирусная.

— Я даже с сожалением скажу, что сталкивался с мнением о пользе курения у врачей, работающих сегодня в «красной зоне» [где лечат тяжело больных COVID-19]! Они, глядя мне в глаза, зная меня и мое мнение, утверждали: «А вот мы не болеем, потому что курим!» Коллеги, если говорить о врачах, которые курят и считают, что не болеют… во-первых, все медработники без исключения, [работавшие или работающие] в красной зоне — уже переболели! Кто в контакте с коронавирусом, получают иммунизацию каждый день, — посетовал Хамитов.

Как сообщил эксперт, причина распространенности уверенности в «пользе курения от коронавируса» у врачей — психоневрологическая. Это своего рода аутотренинг: люди не могут отказаться от пагубной привычки, и, чтобы оправдать себя, уверяют себя, что курение как-либо от чего-либо защищает. Между тем, по данным главного пульмонолога Казани, курение еще дополнительно усиливает опасное поражение легких при коронавирусе. А еще увеличивает число возможных инсультов и когнитивные нарушения после перенесения COVID-19, если бывший пациент «красной зоны» еще и продолжает курить.

Как курение добавочно бьет по постковидному синдрому

— Сегодня даже более актуальной проблемой стало не лечение ковида на острой стадии болезни, а постковидный синдром. Пациенты, перенесшие ковид, которые порой выписываются с очень большим поражением легких, с недиагностированным миокардитом — они становятся проблемой, превалирующей даже над проблемами пациентов с тяжелой формой! — предупредил Рустtм Хамитов.

Отдельно пульмонолог возмутился популярным мнением, над формированием которого, уверен он, активно работает все та же табачная индустрия — что вейпы не опасны или «не так опасны», нежели обычные сигареты. Хамитов уверен, что причина широкого распространения вейпов среди молодежи в том, что табачные компании, не желая терять прибыль и не будучи способны активно противостоять антитабачной пропаганде, вынуждены замещать один канал доставки на другие — то есть сигареты на вейпы. Помогло этому и то, что лишь в последние два года появились первые научные данные европейских специалистов, членов Респираторного общества — European Respiratory Society — о том, что регулярное употребление электронных сигарет «является чрезвычайно вредным».

— Тут идет подмена понятий. Конечно, предпочитают сравнивать вред с обычными сигаретами, и конечно, сравнения будут в пользу вейпов — но это очень ловкий маркетинговый ход. Курение вейпов все равно сильно повышает вероятность заболевания ХОБЛ. У них появляются облитерирующие бронхиалиты. Необратимое и неизлечимое заболевание. Изменения легких на томограмме выглядят при этом как снежная буря у тех, кто регулярно использует вейпы, — заявил Хамитов, сравнив табачный никотин и курение вейпов с разницей в скорости езды на машине в 200 км в час или в 150 км, то есть «обе неприемлемые для нормальной езды».

Хамитов уверен, если не переломить тренд в пользу немодности курения вообще, большая часть молодых людей, именно начинающих курить — начинать будут уже с электронных сигарет и систем нагревания табака. Табачные компании фактически переключают новых потребителей на другие варианты доставки табака.

Сергей Афанасьев