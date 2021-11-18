В СК рассказали подробности дела против владельцев «Глобус-Маркета» об уклонении от уплаты налогов на 283 млн
Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего руководителя ООО «Премьер» и 53-летнего руководителя ООО «Компания Премьер» по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в 2017-2020 годы они представляли в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указали фиктивные сведения по сделкам с контрагентами.
Таким образом, руководитель ООО «Премьер» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 164,4 млн рублей. Руководитель ООО «Компания Премьер» уклонился от уплаты налогов на сумму более 119,5 млн рублей.
Сейчас на предприятиях проводятся обыски, следователи изымают необходимую документацию. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
О возбуждении уголовного против директора и бенефициара ООО «Премьер» сообщили источники «Реального времени». По их данным, подозреваемого Эмиля Данилова еще не задержали.
Через компанию «Премьер» идут оптовые продажи алкоголя, а именно — через магазины «Глобус Маркет» и бутики «Галерея вин».
Руководителем ООО «Компания Премьер» является Рустем Давлетгараев — бывший совладелец «Премьера».
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