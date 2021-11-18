В СК рассказали подробности дела против владельцев «Глобус-Маркета» об уклонении от уплаты налогов на 283 млн

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего руководителя ООО «Премьер» и 53-летнего руководителя ООО «Компания Премьер» по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в 2017-2020 годы они представляли в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указали фиктивные сведения по сделкам с контрагентами.

Таким образом, руководитель ООО «Премьер» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 164,4 млн рублей. Руководитель ООО «Компания Премьер» уклонился от уплаты налогов на сумму более 119,5 млн рублей.

Фото: sledcom.ru

Сейчас на предприятиях проводятся обыски, следователи изымают необходимую документацию. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

О возбуждении уголовного против директора и бенефициара ООО «Премьер» сообщили источники «Реального времени». По их данным, подозреваемого Эмиля Данилова еще не задержали.



Через компанию «Премьер» идут оптовые продажи алкоголя, а именно — через магазины «Глобус Маркет» и бутики «Галерея вин».

Руководителем ООО «Компания Премьер» является Рустем Давлетгараев — бывший совладелец «Премьера».

Татьяна Леухина