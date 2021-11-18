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Почти в два раза выросло количество коррупционных нарушений в Татарстане

11:39, 18.11.2021
Почти в два раза выросло количество коррупционных нарушений в Татарстане
Фото: Максим Платонов (архив)

С начала года в Татарстане выявлен 254 коррупционных нарушений. Привлечено к ответственности 242 лица, рассказали сегодня на пресс-конференции, посвященной посвященная вопросам профилактики коррупционных правонарушений в сфере местного самоуправления и организации общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Четыре человека были уволены с связи с утратой доверия. Фамилии уволенных сотрудников не называются.

Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период выявлено 156 нарушений, привлечено 172 лица.

Ранее уже сообщалось, что В Татарстане в первом полугодии вырос уровень коррупции.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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