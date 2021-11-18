Источник в правительстве РФ назвал титр антител, достаточный для получения QR-кода

Титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл), скорее всего, будет признан условно достаточным титром, который обеспечивает безопасность от COVID-19 и гарантирует получение QR-кода. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник на площадке при правительстве РФ.

Вчера сообщалось, что российские власти прорабатывают возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, необходимо найти наиболее оптимальный и приемлемый вариант решения такой задачи.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявил, что в законопроект об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах могут внести поправку об индивидуальном подходе к переболевшим COVID-19 с высоким титром антител.

Диана Жиленкова