Ростехнадзор выявил 48 нарушений при строительстве новой линии метро в Казани

Приволжское управление Ростехнадзора выявило 48 нарушений обязательных требований при строительстве второй ветки метро в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проходила с 18 по 29 октября 2021 года на объекте «Первый участок второй линии метрополитена в г. Казани от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова».

Фото: Олег Тихонов

В ходе проверки выяснилось, что строительно-монтажные работы проходят с нарушением требований проектной документации, на объекте строительства не обеспечивается выполнение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности и др.

Составлен соответствующий акт и выдано предписание. Также составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ.

В прошлом месяце сообщалось, что в городе выделят еще почти 1 миллиард рублей на строительство второй ветки метро. Согласно документам тендера, опубликованного на сайте госзакупок, срок исполнения контракта — 1 марта 2022 года.

Диана Жиленкова