Мишустин уволил замминистра спорта Ксению Машкову за грубое нарушение обязанностей

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта Ксению Машкову за «однократное грубое нарушение» должностных обязанностей. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Машкову освобождают от службы в связи «с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ».

Фото: minsport.gov.ru

Согласно этой норме закона, госслужащего могут уволить в случае прогула, то есть отсутствия на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.



Машкову назначили на должность статс-секретаря — заместителя министра спорта в марте 2020 года.

