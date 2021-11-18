Верховный суд РТ отпустил из СИЗО полковника МЧС

Фото: "Реальное время"

В Казани вернулся из СИЗО домой начальник материально-технического обеспечения Главного управления МЧС РФ по РТ Виталий Галкин. Верховный суд Татарстана заменил ему реальный арест домашним, сообщили источники «Реального времени».



На смягчении меры пресечения в своих апелляционных жалобах настаивали двое адвокатов Галкина. И Верховный суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований для избрания ему самой строгой меры пресечения, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ВС РТ.

Напомним, в СИЗО этого полковника МЧС водворили 27 октября в качестве подозреваемого по трем эпизодам злоупотребления полномочиями по госконтрактам 2018-2020 годов. Общий ущерб в Следкоме оценили в 306,7 млн рублей.

По версии силовиков, Галкин и его неустановленные коллеги использовали служебные полномочия вопреки интересам службы и еще при подготовке упомянутых выше контрактов «обеспечили направление на капитальный ремонт» в конкретную фирму ООО «Сигналдортранс» пожарных машин, которым такой ремонт и не требовался. При этом надлежащего контроля за работами по текущему ремонту не было, а исполнители вносили в конструкцию техники изменения, без просчета нагрузки меняя карбюраторные двигатели на дизельными.

«Ненадлежащее качество технических работ в ООО «Сигналдортранс» привело к систематическому выявлению неисправностей и дефектов при дальнейшей эксплуатации пожарных автомобилей», — указывали следователи в ходатайстве об аресте Галкину.

Офицер с претензиями не согласен.

Обвинение в мошенничестве по этой же истории предъявлено владельцу указанной фирму Вячеславу Алчину. В январе суд отказал силовикам в его аресте, и с него взяли обязательство о явке.