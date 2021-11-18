Россия впервые возглавила всемирную организацию «Объединенные города и местные власти»

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия впервые возглавила всемирную организацию «Объединенные города и местные власти», ее президентом стал мэр Казани Ильсур Метшин. К такому решению пришли на заседании исполнительного бюро ОГМВ. Выборы нового президента произошли из-за досрочной отставки Мохамеда Будры, покинувшего должность мэра города Эль-Хосейма (Марокко).

Как рассказал Ильсур Метшин, город — это база всех преобразований, поэтому основной задачей является поддержка муниципалитетов в переходе от вызовов к выработке четких решений, а в дальнейшем и внедрение стратегий устойчивого развития на местах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время своего выступления мэр Казани выступил с инициативой изменить нынешнюю систему взаимодействия городов и регионов в рамках ОГМВ, а также оказать поддержку малым городам, которые оказались в тяжелом финансовом положении в эпоху пандемии COVID-19, сообщают в казанской мэрии.

Казань неоднократно занимала лидирующие позиции в рейтингах городов России по различным направлениям. Например, в прошлом месяце столица Татарстана вошла в тройку лидеров рейтинга «IQ городов».

Диана Жиленкова