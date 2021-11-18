В Минздраве Татарстана показали, как будет выглядеть сертификат о медотводе

Минздрав Татарстана представил QR-код на медотвод. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такой сертификат появится на экране смартфона при проверке QR-кода.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Со вчерашнего дня в тестовом режиме татарстанцы, имеющие медицинский отвод от вакцинации против COVID-19, начали получать справку о наличии медицинского противопоказания к вакцинации. Данный документ содержит QR-код, который позволяет проверить подлинность справки, а также причину медотвода (диагноз по МКБ-10) и срок действия справки. С сегодняшнего дня систему полностью запустили.

Справка выдается исключительно по медпоказаниям на основании лабораторных и инструментальных исследований. Ее оформляет участковый врач-терапевт в поликлинике по месту жительства. Медотвод выдается строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики COVID-19. Противопоказания для вакцинации: период беременности до 22 недель, а также обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний. Татарстанцам, уже имеющим справку о медотводе, необходимо получить документ нового образца.

В Минздраве Татарстана подчеркнули, что эта справка может использоваться для передвижения на общественном транспорте и не заменяет собой сертификат о вакцинации либо перенесенном заболевании с портала госуслуг РФ. Согласно приказу российского Минздрава, сертификат с QR-кодом о медотводе будет доступен на портале госуслуг РФ с 1 февраля 2022 года.