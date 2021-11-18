В Набережных Челнах рассказали, как будут проверять QR-коды в общественном транспорте

В Набережных Челнах создадут контрольно-ревизионные бригады для проверки QR-кодов в общественном транспорте. Об этом рассказал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Специальные службы будут проверять QR-код у пассажиров на входе и во время проезда. Без него купить билет не получится. За проезд в общественном транспорте без QR-кода предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

У проверяющих будет смартфон для проверки кода, сотовая связь и интернет. Проверка непосредственно в салоне транспорта планируется в больших автобусах и трамваях, а в автобусах малой вместимости это будет происходить на выходе и на входе. Не исключено замедление работы транспорта, однако его постараются свести к минимальным значениям, передают chelny-biz.ru.

Сегодня в Татарстане подписали постановление о введении с 22 ноября новых ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Среди них — обязательное наличие QR-кода у пассажиров старше 18 лет в общественном транспорте.

Диана Жиленкова