Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова получит 250 млн руб. на строительство нового цеха

В Набережных Челнах КБК им. С.П. Титова получит 250 млн рублей от Фонда развития моногородов на строительство автоматизированного заготовительно-складского цеха. В результате реализации проекта в экономику моногорода привлекут свыше 1 млрд рублей инвестиций.

На выделенные средства приобретут специальное оборудование, а также построят новый склад. Благодаря этому комбинат увеличит мощность по хранению готовой продукции и др. Кроме того, на производстве появятся около 20 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба фонда.

Фото: nkbk.ru

В прошлом месяце КБК им. С.П. Титова приостановил сотрудничество с немецкой и шведской компаниями. Основной причиной стали претензии к качеству оборудования и услуг компаний. Как рассказал гендиректор комбината Андрей Фомичев, сотрудничество с компаниями привело к серьезным финансовым потерям.

Диана Жиленкова