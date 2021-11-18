Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан РФ и пяти украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте лидера страны.

В нем говорится, что санкции введены по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Помимо граждан РФ, в список попали пять украинцев.

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В начале месяца Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. Согласно документу, экономические и другие ограничительные меры введены против 140 граждан и 50 юридических лиц.

Диана Жиленкова